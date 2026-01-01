Oggi, 1° gennaio 2026, la soap turca Io sono Farah non va in onda su Canale 5. Questa sospensione temporanea potrebbe rispondere a scelte di palinsesto o festività. Per i fan, è importante sapere quando la serie tornerà in programmazione. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni ufficiali sulla ripresa delle puntate.

Sarà un inizio anno decisamente insolito per i fans della soap turca Io sono Farah, che oggi, giovedì 1° gennaio 2026, collegandosi a Canale 5 non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Il serial pomeridiano sospeso nel giorno di Capodanno, perché e quando tornerà in TV? Variazione palinsesto Mediaset: Capodanno senza Io sono Farah. Coloro che oggi si collegheranno, come di consueto, a Canale 5 per seguire le vicende di Farah resteranno delusi. Il serial turco infatti non andrà in onda, per consentire – anche a chi ha deciso di trascorrere questa prima festa 2026 in compagnia di parenti e amici – di passare qualche ora sereno senza perdersi neppure un episodio della dizi turca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Io sono Farah non in onda oggi, 1° gennaio 2026: perché e quando torna in TV?

Io sono Farah, le anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; Io sono Farah, le trame dal 29 dicembre al 2 gennaio; “Io sono Farah”, le trame dal 29 dicembre al 2 gennaio 2026; Qualcuno vuole rapire Farah, che subisce un'aggressione: le anticipazioni delle due puntate di oggi di Io sono Farah.

