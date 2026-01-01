Inveisce contro ex moglie poi spara davanti al bambino | colpito a un piede un amico della donna

Nel primo giorno del 2026, Nardò si è svegliata con un episodio di violenza che ha coinvolto una famiglia locale. Dopo un'accesa lite tra ex coniugi, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco davanti a un bambino, ferendo accidentalmente un amico della donna. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della gestione dei conflitti in contesti familiari e pubblici.

NARDO' – Non solo botti e "spari" di Capodanno purtroppo in questo avvio di 2026 per le vie di Nardò. Nel tardo pomeriggio di oggi un fatto di sangue si è verificato in una zona periferica della città, via Pompiliano, nei pressi del porticato di una palazzina popolare. Un uomo di 51 anni di Nardò.

