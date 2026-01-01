Intifada fino alla vittoria Trump assassino I cori pro-Pal al presidio per Hannoun

Al presidio di Monza, promosso dall’associazione dei palestinesi in Italia e dai centri sociali Boccaccio e Vittoria, si sono svolti momenti di espressione e solidarietà. Tra cori e interventi, i partecipanti chiedono la liberazione di Mohammad Hannoun e degli altri otto arrestati nell’ambito di un’operazione che avrebbe smantellato una presunta cellula di Hamas in Italia. L’evento riflette il clima di tensione e le diverse opinioni sulle recenti vicende.

Siamo al presidio di Monza indetto dall’associazione dei palestinesi in Italia e dai centri sociali Boccaccio e Vittoria per la liberazione di Mohammad Hannoun e degli altri 8 arrestati nella maxi operazione che avrebbe svelato la cupola di Hamas in Italia. Il ritrovo fuori dal carcere del capoluogo lombardo è solo uno dei diversi punti di ritrovo che sono stati indetti in tutta Italia. “Ora e sempre resistenza”, “intifada fino alla vittoria”, ma anche “Donald Trump assassino”: erano questi i cori che, mentre sventolavano bandiere palestinesi, le sigle della sinistra extraparlamentare, i gruppi ProPal e gli appartenenti ai centri sociali gridavano sperando che il loro fratello Yaser Elasaly (a cui si rivolgevano) li sentisse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Intifada fino alla vittoria". "Trump assassino". I cori pro-Pal al presidio per Hannoun Leggi anche: Corteo pro Pal, ma a Sesto San Giovanni. In testa Mohammad Hannoun: "Con la Palestina fino alla liberazione" Leggi anche: Proteste pro Pal e preghiera islamica alla Scala. Cori per Ramy: "Carabinieri assassini" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Da #Modena con i ragazzi di #Vanchiglia e con tutti gli studenti che lottano e non piegano la testa a questo governo della guerra e del genocidio...Troverete Resistenza e #intifada fino alla vittoria come in Palestina. Liberi tutti anche gli innocenti @47aska x.com Prima degli arresti l'intifada grillina, tra missioni, convegni e selfie, con l'onlus vicina a Hamas - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.