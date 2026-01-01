INTER-MILAN 0-3 | IN EVIDENZA | Jovic con due gol l’eroe del Milan | Coppa Italia Frecciarossa 2024 25

Il Milan ha battuto l’Inter per 3-0 a San Siro nella semifinale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25, con due reti di Jovic. La vittoria permette ai rossoneri di qualificarsi per la finale di Roma del 14 maggio. Di seguito, un riepilogo degli eventi principali di questa partita.

Il Milan travolge il Verona: 3-0 a San Siro con doppietta di Nkunku - 0 il Verona a San Siro nel lunch match domenicale della 17ª giornata di Serie A. calciomercato.com

Milan-Verona 3-0: gol di Pulisic e doppietta di Nkunku, Allegri torna in vetta in attesa dell'Inter - I rossoneri fanno festa a San Siro e dilagano nella ripresa con doppietta dell'attaccante arrivato dal Chelsea ... corriere.it

#Oriali avvisa il #Napoli: "Scudetto Oltre a noi e all' #Inter quest'anno ci sono anche #Milan, #Roma e #Juventus" x.com

"Le pretendenti per il campionato sono Napoli, Inter, Milan, Roma e Juventus" #Napoli - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.