INTER-MILAN 0-3 | IN EVIDENZA | Jovic con due gol l’eroe del Milan | Coppa Italia Frecciarossa 2024 25
Il Milan ha battuto l’Inter per 3-0 a San Siro nella semifinale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25, con due reti di Jovic. La vittoria permette ai rossoneri di qualificarsi per la finale di Roma del 14 maggio. Di seguito, un riepilogo degli eventi principali di questa partita.
Il Milan vince a San Siro contro l’Inter e si assicura un posto nella finale di Roma del 14 maggio. I rossoneri segnano. Guarda questo video su Youtube L'articolo INTER-MILAN 0-3 IN EVIDENZA Jovic con due gol, l’eroe del Milan Coppa Italia Frecciarossa 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: INTER-MILAN 0-3 | IN EVIDENZA | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25
Leggi anche: BOLOGNA-EMPOLI 2-1 | IN EVIDENZA | Il Bologna sigla il posto in finale | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25
Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Milan, ecco Nkunku: doppietta e Verona ko 3-0; Supercoppa Italiana – Napoli-Bologna 2-0. Trionfo partenopeo; Lautaro risponde a Milan e Napoli: l’Inter vince 1-0 a Bergamo e chiude l’anno in vetta.
Anticipo Serie A, Milan-H.Verona 3-0 - 0 il Verona e, in attesa del match dell'Inter stasera, è solo in testa alla classifica. rainews.it
Il Milan travolge il Verona: 3-0 a San Siro con doppietta di Nkunku - 0 il Verona a San Siro nel lunch match domenicale della 17ª giornata di Serie A. calciomercato.com
Milan-Verona 3-0: gol di Pulisic e doppietta di Nkunku, Allegri torna in vetta in attesa dell'Inter - I rossoneri fanno festa a San Siro e dilagano nella ripresa con doppietta dell'attaccante arrivato dal Chelsea ... corriere.it
#Oriali avvisa il #Napoli: "Scudetto Oltre a noi e all' #Inter quest'anno ci sono anche #Milan, #Roma e #Juventus" x.com
"Le pretendenti per il campionato sono Napoli, Inter, Milan, Roma e Juventus" #Napoli - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.