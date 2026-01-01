L’Inter mostra un forte interesse per Joao Cancelo, con l’ipotesi di un possibile trasferimento che sta prendendo forma. La voce, inizialmente considerata una semplice speculazione di mercato, si sta consolidando grazie alle indiscrezioni di Fabrizio Romano. La decisione finale spetta ora direttamente al calciatore, che avrà l’ultima parola su un eventuale accordo.

Sembrava una suggestione di calciomercato, e invece l’interesse dell’Inter per Joao Cancelo sembra piuttosto reale e a svelarlo è Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. Il giocatore portoghese, che in nerazzurro ci ha già passato un anno in prestito, segnando un gol in 26 presenze, sarebbe tornato nel mirino del club meneghino, interessato a rimpolpare la fascia destra a seguito dell’infortunio di Denzel Dumfries, che lo terrà fuori almeno fino al prossimo marzo. Joao Cancelo è in rotta di collisione con l’Al Hilal e con Simone Inzaghi e stando all’esperto di calciomercato, il giocatore lascerà l’Arabia al 100% per trovare spazio altrove e magari rilanciarsi nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter forte su Cancelo: la scelta passa nelle mani del calciatore

Leggi anche: San Siro passa nelle mani di Inter e Milan: firmato il rogito, ma ora la Procura indaga per turbativa d'asta

Leggi anche: Cancelo Inter, aumentano le conferme sul ritorno del portoghese in nerazzurro. Marotta ha fatto questa mossa nelle ultime ore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cancelo fuori rosa all'Al-Hilal, Simone Inzaghi non lo vuole più: dove può andare in Italia e in Europa; Al-Hilal, Simone Inzaghi ha deciso: non c'è più spazio per Cancelo. Jorge Mendes al lavoro per riportarlo in Europa; Inzaghi taglia uno dei big dell’Al Hilal: può tornare in Europa; L'Inter vuole Cancelo!!! Ecco cosa manca per il decollo della trattativa.

Romano: “Chiamate tiepide della Juventus per Cancelo. L’Inter vuole…” - Joao Cancelo, il nome più caldo che abbiamo fatto in questi giorni sul canale. tuttojuve.com