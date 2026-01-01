Inter forte su Cancelo | la scelta passa nelle mani del calciatore

L’Inter e Joao Cancelo sono al centro di recenti indiscrezioni di calciomercato. Secondo Fabrizio Romano, l’interesse del club nerazzurro nei confronti del calciatore portoghese appare concreto, e la decisione sulla sua eventuale permanenza o trasferimento spetta ora direttamente a Cancelo. Questa situazione evidenzia come la scelta finale possa dipendere dalle preferenze del calciatore, rendendo il futuro del suo trasferimento ancora incerto.

Sembrava una suggestione di calciomercato, e invece l'interesse dell'Inter per Joao Cancelo sembra piuttosto reale e a svelarlo è Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. Il giocatore portoghese, che in nerazzurro ci ha già passato un anno in prestito, segnando un gol in 26 presenze, sarebbe tornato nel mirino del club meneghino, interessato a rimpolpare la fascia destra a seguito dell'infortunio di Denzel Dumfries, che lo terrà fuori almeno fino al prossimo marzo. Joao Cancelo è in rotta di collisione con l'Al Hilal e con Simone Inzaghi e stando all'esperto di calciomercato, il giocatore lascerà l'Arabia al 100% per trovare spazio altrove e magari rilanciarsi nel calcio europeo.

