Inter Bologna Italiano si avvicina alla sfida | test amichevole col Lentigione A segno Ferguson e Odgaard | il programma
Inter Bologna si prepara alla prossima sfida con un test amichevole contro il Lentigione. Durante l’incontro, Ferguson e Odgaard sono andati a segno, offrendo l’opportunità di valutare la forma e le strategie della squadra. Questa partita rappresenta un momento importante di preparazione in vista delle competizioni ufficiali, permettendo al tecnico di affinare il reparto e testare diverse soluzioni tattiche.
Inter News 24 Inter Bologna, Italiano si avvicina alla sfida: test amichevole col Lentigione. Il programma degli allenamenti per i rossoblù. Il conto alla rovescia per la sfida di San Siro è iniziato. Il Bologna scalda i motori in vista dell’impegnativo match di campionato contro l’Inter, in programma nel weekend. La squadra guidata da Vincenzo Italiano, tecnico noto per la sua filosofia di gioco offensiva e l’intensità del pressing, ha sostenuto una partita di allenamento contro il Lentigione, formazione che milita nel campionato di Serie D. Il test amichevole si è sviluppato su due tempi ridotti da 33 minuti ciascuno, utili per mettere minuti nelle gambe e provare soluzioni tattiche anti- nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
