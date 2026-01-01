Inter Bologna emergenza che rientra per Italiano | tra recuperi chiave e assenze pesanti

L’Inter si avvicina alla partita contro Bologna in un momento di recuperi e assenze importanti. Inzaghi valuta con attenzione le scelte da effettuare, cercando di ottimizzare la rosa a disposizione. La sfida rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica, mantenendo alta la concentrazione e la prudenza, considerando le difficoltà legate a infortuni e recuperi recenti.

Inter News 24 Inter Bologna, Italiano prepara la gara contro i nerazzurri con attenzione e prudenza. Le possibili scelte del tecnico rossoblù. Prosegue la marcia di avvicinamento del Bologna alla delicata trasferta di San Siro contro l' Inter, una gara che metterà alla prova la tenuta fisica e mentale della squadra di Vincenzo Italiano. Le notizie che arrivano da Casteldebole sono contrastanti, ma nel complesso offrono segnali moderatamente incoraggianti in vista del big match. Il primo nome cerchiato in rosso è quello di Lukasz Skorupski, portiere titolare dei rossoblù. L'estremo difensore polacco, fermo dal 9 novembre dopo l'infortunio rimediato contro il Napoli, sta accelerando il percorso di recupero e punta almeno alla convocazione per la panchina.

