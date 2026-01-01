Inter Bologna dove vederla in tv e streaming

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45, l’Inter affronta il Bologna alla 18ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si svolge allo stadio e sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming. Qui troverai tutte le informazioni su come e dove vedere l’incontro, per seguire passo dopo passo l’appuntamento di calcio tra le due squadre.

Inter Bologna dove vederla. L’Inter apre il nuovo anno davanti al proprio pubblico. La sfida contro il Bologna, valida per la 18ª giornata della Serie A 202526, è in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45 e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del turno di campionato. Inter Bologna dove vederla. Il match tra Inter e Bologna sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita: tramite app DAZN su smart TV. in streaming su PC attraverso il sito ufficiale. su smartphone e tablet, scaricando l’app dedicata. La piattaforma garantirà la copertura completa dell’evento, con pre-partita, telecronaca e approfondimenti post match. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

