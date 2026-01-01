Inter aggiornamento infortunati | Acerbi ok in due saltano Bologna

L’Inter si prepara alla sfida contro il Bologna, con gli infortunati che stanno seguendo programmi di recupero specifici. Tra le novità, Francesco Acerbi ha ricevuto l’ok per tornare a disposizione, mentre due giocatori sono ancora in fase di recupero e salteranno l’incontro. La squadra lavora concentrata per arrivare al meglio alla partita, mantenendo alta l’attenzione sulla condizione fisica dei singoli.

È ufficialmente iniziato ad Appiano Gentile il lavoro dell'Inter in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna. La settimana si è aperta con una notizia positiva per Cristian Chivu, ma anche con alcune conferme meno incoraggianti dall'infermeria nerazzurra. La novità più rilevante riguarda Francesco Acerbi, che ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo. Un rientro importante per la difesa nerazzurra, che potrà così contare nuovamente sull'esperienza e sulla leadership del centrale in vista dei prossimi impegni.

Inter, come stanno gli infortunati: Calhanoglu punta la Supercoppa, Acerbi torna nel 2026 - Il difensore tornerà nel 2026, il centrocampista potrebbe tornare per la Supercoppa. fanpage.it

Infortunati Inter | Darmian, Calhanoglu e Zielinski: cosa filtra verso l’Atalanta - Novità e aggiornamenti per l'Inter in vista del prossimo turno di campionato. fantamaster.it

