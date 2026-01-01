Inseguimento sulla FiPiLi bloccato a Ponsacco e denunciato | era su un’auto rubata
Nella notte del 31 dicembre, i carabinieri del Radiomobile di San Miniato hanno inseguito un’auto sulla FiPiLi, bloccando il veicolo a Ponsacco. L’autista, risultato poi essere un ladro, è stato denunciato. L’intervento si è svolto durante un normale controllo sulla Tosco Romagnola, proseguendo un episodio di inseguimento che coinvolge più strade della regione.
Montopoli in Val d’Arno (Pisa), 1 gennaio 2026 – Ancora un inseguimento sulla Firenze-Pisa-Livorno: è successo nella notte del 31 dicembre, quando i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Miniato, pochi minuti prima delle 2 di notte, stavano effettuando un normale controllo sulla Tosco Romagnola a Montopoli. L’auto rubata a Ponsacco. I militari hanno intercettato sulla Statale 67 un’ auto che dai controlli è risultata rubata il giorno prima a Ponsacco. Nonostante l’alt intimato dalla pattuglia, il conducente ha ignorato i militari, ha accelerato e imboccato la FiPiLi a tutta velocità, procedendo in direzione di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
