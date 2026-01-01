Innovazione il Sole 24 Ore lancia 24GPT | primo assistente 4.0 per la divulgazione economica

Il Sole 24 Ore introduce 24GPT, il primo assistente AI dedicato alla divulgazione economica. Questo strumento mira a fornire informazioni accurate e approfondite su temi di economia, finanza e mercati, facilitando l’accesso a dati e analisi in modo semplice e affidabile. Con 24GPT, l’obiettivo è supportare professionisti e pubblico nel comprendere meglio le dinamiche economiche attuali.

Il Sole 24 Ore presenta 24GPT, il primo assistente AI progettato per offrire informazioni chiare e approfondite su economia, finanza e mercati. Un'iniziativa che unisce l'autorevolezza del Sole 24 Ore alle più avanzate soluzioni di intelligenza artificiale generativa, per rendere la fruizione di tutti i contenuti informativi del Gruppo 24 Ore in modo più personalizzato, interattivo, immediato e moderno. Grazie a un assistente digitale con cui dialogar e in tempo reale, gli utenti possono ottenere spiegazioni semplici ma rigorose, personalizzate e puntuali. L'obiettivo è accompagnare le persone nella comprensione dei temi che influenzano la vita quotidiana, favorendo una maggiore consapevolezza.

