Inizio d’anno terribile ad Amsterdam | brucia la storica chiesa di Vondelkerk crolla il campanile La struttura a rischio implosione video

Ad Amsterdam, all’inizio dell’anno, si è verificato un grave incendio che ha interessato la storica chiesa di Vondelkerk, costruita nel 1872. L’incendio ha causato danni significativi, compreso il crollo del campanile, e ha messo in evidenza la vulnerabilità dell’edificio. La situazione è ora sotto controllo, e le autorità stanno valutando l’entità dei danni e le misure da adottare per garantire la sicurezza.

Un risveglio drammatico per la capitale olandese: in fiamme la storica chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, gioiello architettonico risalente al 1872, è stata devastata da un imponente incendio divampato subito dopo la mezzanotte. Il rogo, visibile da gran parte della città, ha già causato il crollo totale del campanile e minaccia di far implodere l’intera struttura di 154 anni, definita ormai «impossibile da salvare» dalle autorità locali. Mentre decine di abitazioni sono state evacuate, e i servizi di emergenza lavorano senza sosta nel cuore di Amsterdam, il sindaco Femke Halsema ha parlato di un «inizio d’anno terribile» per il patrimonio monumentale e la sicurezza dei residenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Inizio d’anno terribile» ad Amsterdam: brucia la storica chiesa di Vondelkerk, crolla il campanile. La struttura a rischio implosione (video) Leggi anche: Brucia chiesa in centro ad Amsterdam, crolla il campanile Leggi anche: Amsterdam, in fiamme la storica chiesa di Vondelkerk. Il campanile è crollato, evacuate diverse strade e abitazioni del centro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Amsterdam, in fiamme la storica chiesa di Vondelkerk. Il campanile è crollato, evacuate diverse strade e abitazioni del centro - L’edificio del 1871, ormai distrutto dal roogo, si trova vicino alla turistica Leidseplein. msn.com

