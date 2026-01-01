Infortunio in bagno durante l’orario scolastico | risarcimento di 11mila euro per l’alunno non accompagnato La sentenza conferma l’obbligo di vigilanza anche nei servizi igienici

Da orizzontescuola.it 1 gen 2026

Il Tribunale di Lecce ha confermato la responsabilità del Ministero dell'Istruzione nel caso di un infortunio in bagno subito da un alunno durante l’orario scolastico, stabilendo un risarcimento di 11mila euro. La sentenza sottolinea l’obbligo di vigilanza anche nei servizi igienici, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza degli studenti in tutte le aree della scuola.

Il Tribunale di Lecce ha depositato la sentenza n. 35182025 il 28 dicembre, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento di 11.450,75 euro oltre rivalutazione e interessi per le lesioni subite da un alunno di nove anni caduto in bagno durante l'orario scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

