Infortunati Milan un’assenza sicura e due probabili a Cagliari | l’annuncio di Allegri

Per la sfida di domani sera contro il Cagliari, il Milan dovrà fare i conti con numerose assenze a causa di infortuni e problemi fisici. La formazione rossonera sarà probabilmente priva di alcuni titolari, mentre altri potrebbero essere in dubbio. Allegri ha annunciato un’ampia rotazione e una fase di valutazione prima del match, che si preannuncia difficile in un momento complesso per la squadra.

Il Milan giocherà domani sera, alle ore 20:45, in casa del Cagliari, in formazione largamente rimaneggiata per la 18^ giornata della Serie A 2025-2026: tanti infortunati e giocatori in rischio. Ecco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Serie A, infortunati e indisponibili 4° giornata/ Atalanta la più colpita, Milan recupera (19 settembre 2025) - Nella lista delle squadre colpite da infortunati e indisponibili c’è anche il Milan che contro le previsioni non dovrebbe riuscire a recuperare Maignan per l’importante e insidiosa sfida in programma ... ilsussidiario.net

Pulisic infortunato, il Milan perde l'attaccante per un problema al bicipite femorale. Quante partite salta e quando potrebbe rientrare - Rafael Leao è rientrato a Milano, Saelemaekers si è infortunato con il ... ilmessaggero.it

Allegri, altre brutte notizie: Rabiot ko, rischia un mese di stop. Il punto sugli infortunati - Il francese salterà la gara di domenica contro la Fiorentina: anche Pulisic, Saelemaekers ed Estupinan hanno avuto problemi durante la sosta La sosta ha portato solo brutte notizie al Milan di ... gazzetta.it

Milan: le condizioni degli infortunati, per Cagliari. Le news https://milanworld.net/threads/leao-e-gabbia-in-dubbio-per-cagliari-fullkrug-convocato.157179 #Milan #Acmilan #CagliariMilan - facebook.com facebook

#Napoli, #Conte: "Speriamo gli infortunati tornino, non so quando. Se non vincono Inter, Milan e Juventus...". E cita Annibale x.com