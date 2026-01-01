Infortunati Juve | Conceicao torna in gruppo ecco come sta Cabal Tutte le novità verso la sfida contro il Lecce

La Juventus si avvicina alla sfida contro il Lecce con diverse novità in merito agli infortuni. Conceicao ha ripreso a lavorare con il gruppo, offrendo nuove speranze, mentre Cabal prosegue il percorso di recupero ancora a parte. Ecco le ultime notizie sullo stato di forma dei giocatori e le possibili scelte di formazione in vista della partita.

di Marco Baridon Infortunati Juve, le ultime verso il Lecce: Spalletti sorride per il rientro del portoghese in gruppo, mentre il difensore lavora ancora a parte. Il primo allenamento del 2026 ha regalato a Luciano Spalletti e ai tifosi bianconeri una notizia fondamentale in vista della ripresa del campionato. Dopo giorni di apprensione e valutazioni mediche, l’infermeria della Continassa ha finalmente emesso un verdetto positivo per uno dei protagonisti più attesi. Come appreso da , infatti, Francisco Conceicao ha smaltito completamente le noie fisiche che lo avevano frenato nell’ultima settimana ed è tornato quest’oggi a lavorare in gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

