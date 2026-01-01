Incubo a Napoli | perde tre dita per un petardo dopo le cure torna in strada e si ferisce all' occhio

Un giovane di 24 anni di Roma ha vissuto un Capodanno difficile a Napoli, dove ha subito diverse ferite. Durante la notte, ha perso tre dita a causa di un petardo esploso, ed è stato ricoverato all'ospedale Pellegrini. Dopo le cure, è tornato in strada e si è ferito nuovamente, questa volta all'occhio. L'incidente si inserisce nel bilancio di 57 feriti registrati nel capoluogo campano.

Capodanno da incubo a Napoli per un 24enne di Roma, che si ferisce due volte in una notte. Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti del capoluogo campano, ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. Poche ore dopo, però, i medici del Pellegrini lo hanno nuovamente medicato: tornato in strada, avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio. Un'altra storia di Capodanno è quella di un bambino di 9 anni rimasto lievemente ferito alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante.

