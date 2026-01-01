Incidenti Capodanno 2026 57 feriti a Napoli per l' esplosione di botti Giovane romano due volte in ospedale in una notte

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026, a Napoli si sono registrati 57 feriti a causa dell’esplosione di botti, mentre a Roma un giovane è stato ricoverato due volte in una notte. Complessivamente, i vigili del fuoco sono intervenuti 770 volte per incendi e incidenti legati ai festeggiamenti, segnando un calo rispetto ai 882 interventi dell’anno precedente. Un bilancio che evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni.

