Incidente fatale in parapendio la vittima è Andrea Ponzoni di Cantù

Un incidente fatale si è verificato a Suello, dove Andrea Ponzoni di Cantù, 37 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente in parapendio. L’allarme è stato lanciato intorno alle 12, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 37 anni ha perso la vita a Suello dopo essersi schiantato con il parapendio. Secondo quanto riportato da LeccoToday, l’allarme è scattato intorno alle 12.45 per un incidente avvenuto in via San Miro, a poca distanza dalla SS36.Dalle prime informazioni disponibili, la vittima era. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Incidente fatale in parapendio, la vittima è Andrea Ponzoni di Cantù Leggi anche: Ancora un incidente fatale: giovane motociclista muore sul colpo. Chi è la vittima Leggi anche: Ancora un incidente fatale: giovane motociclista muore sul colpo. Chi è la vittima La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Lecchese piange Andrea Ponzoni, morto mentre faceva ciò che amava - Il 37enne ha perso la vita nel giorno di Capodanno a Suello dopo essersi lanciato con il parapendio, di cui da mesi era diventato istruttore con l'Aero Club Monte Cornizzolo ... leccotoday.it

Morto Andrea Ponzoni, pilota esperto di parapendio: è precipitato dopo il lancio dal Cornizzolo - Dopo essere decollato dal monte Cornizzolo, il pilota ha perso il controllo della vela precipitando da diverse decine di metri da altezza. msn.com

Suello: 37enne vittima di un tragico volo con il parapendio - Si è aperto all’insegna del dramma il primo giorno del nuovo anno a Suello, dove un 37enne ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto durante un volo in parapendio. casateonline.it

