Incidente fatale in parapendio la vittima è Andrea Ponzoni di Cantù

Da quicomo.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente fatale si è verificato a Suello, dove Andrea Ponzoni di Cantù, 37 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente in parapendio. L’allarme è stato lanciato intorno alle 12, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 37 anni ha perso la vita a Suello dopo essersi schiantato con il parapendio. Secondo quanto riportato da LeccoToday, l’allarme è scattato intorno alle 12.45 per un incidente avvenuto in via San Miro, a poca distanza dalla SS36.Dalle prime informazioni disponibili, la vittima era. 🔗 Leggi su Quicomo.it

incidente fatale in parapendio la vittima 232 andrea ponzoni di cant249

© Quicomo.it - Incidente fatale in parapendio, la vittima è Andrea Ponzoni di Cantù

Leggi anche: Ancora un incidente fatale: giovane motociclista muore sul colpo. Chi è la vittima

Leggi anche: Ancora un incidente fatale: giovane motociclista muore sul colpo. Chi è la vittima

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

incidente fatale parapendio vittimaIl Lecchese piange Andrea Ponzoni, morto mentre faceva ciò che amava - Il 37enne ha perso la vita nel giorno di Capodanno a Suello dopo essersi lanciato con il parapendio, di cui da mesi era diventato istruttore con l'Aero Club Monte Cornizzolo ... leccotoday.it

incidente fatale parapendio vittimaMorto Andrea Ponzoni, pilota esperto di parapendio: è precipitato dopo il lancio dal Cornizzolo - Dopo essere decollato dal monte Cornizzolo, il pilota ha perso il controllo della vela precipitando da diverse decine di metri da altezza. msn.com

incidente fatale parapendio vittimaSuello: 37enne vittima di un tragico volo con il parapendio - Si è aperto all’insegna del dramma il primo giorno del nuovo anno a Suello, dove un 37enne ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto durante un volo in parapendio. casateonline.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.