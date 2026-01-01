Incendio nella pizzeria di Raf Bonetta | Un gesto grave che colpisce forte quasi un KO

Nella notte, la pizzeria di Raf Bonetta è stata interessata da un incendio, un episodio che rappresenta un grave atto di danneggiamento. Nonostante le difficoltà, Bonetta ha dichiarato di voler proseguire con determinazione il proprio lavoro, affrontando la situazione con volontà e resilienza. Questa vicenda sottolinea l’importanza di affrontare con fermezza e coraggio le avversità che colpiscono il settore della ristorazione.

"Nella notte la mia pizzeria ha subito un incendio. Un gesto grave che colpisce forte, quasi un KO. Continuerò il mio lavoro senza arretrare di un passo. La paura non mi appartiene". Raffaele Bonetta denuncia sui social il raid avvenuto nella sua pizzeria di via Cimarosa al Vomero nella notte di.

