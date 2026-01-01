Incendio nella pizzeria di Raf Bonetta al Vomero nella notte di Capodanno | indagini in corso

Nella notte di Capodanno, si è verificato un incendio nella pizzeria di Raf Bonetta, situata in via Cimarosa al Vomero. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

Un incendio è divampato, nella notte appena trascorsa, nella pizzeria di Raf Bonetta in via Cimarosa, provocando ingenti danni. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine. Al Vomero si è registrato anche un incendio su un balcone in via Blundo.

