Incendio nella notte in una stalla di Carpineto della Nora morta alcune mucche

Nella notte, un incendio ha interessato una stalla a Carpineto della Nora, provocando la morte di alcune mucche. L’incendio, divampato intorno alle 00:30, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, e non sono stati segnalati altri danni o feriti.

Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, chiesa monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark. Il rogo si è sviluppato nella torre. Per paura di una propagazione, le autorità hanno evacuato alcune decine di ab

