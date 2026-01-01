Incendio nella notte in una stalla di Carpineto della Nora morta alcune mucche
Nella notte, un incendio ha interessato una stalla a Carpineto della Nora, provocando la morte di alcune mucche. L’incendio, divampato intorno alle 00:30, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, e non sono stati segnalati altri danni o feriti.
Incendio la scorsa notte in una stalla di Carpineto della Nora.Il rogo è divampato intorno a mezzanotte e mezza e una volta lanciato l'allarme da parte dei residenti della zona sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara.Le fiamme sono state domate non senza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
