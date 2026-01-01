Incendio nella notte | a fuoco il tetto dell' università agraria

Nella notte di Manziana si è sviluppato un incendio che ha interessato il tetto dell'università agraria. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando ulteriori danni alla struttura. La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento. Nessuno è rimasto ferito. Le autorità stanno valutando le conseguenze dell’evento e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

Incendio nella notte a Manziana, dove le fiamme si sono sprigionate sul tetto dell'università agraria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bracciano e Cerveteri.I pompieri sono sopraggiunti in via Tito Salvatori, dove era divampato il rogo. Vista la complessità delle operazioni, i. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

