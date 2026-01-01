Incendio nella mattina di Capodanno al carcere di Sollicciano | evacuati 26 detenuti

Nella mattina di Capodanno, un incendio si è sviluppato nel carcere di Sollicciano a Firenze, causando l’evacuazione di circa 26 detenuti. L’incidente ha generato momenti di tensione all’interno della struttura, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le eventuali misure di sicurezza da adottare per prevenire simili episodi in futuro.

FIRENZE — Un Capodanno di paura e tensione quello vissuto all’interno del carcere di Sollicciano, dove stamani (1 gennaio) un incendio è divampato in un padiglione della struttura, rendendo necessaria l’evacuazione immediata di circa 26 detenuti. Il rogo, stando alle prime ricostruzioni sindacali, avrebbe avuto origine da una stufetta elettrica utilizzata nell’infermeria di un reparto per contrastare il freddo pungente di questi giorni all’interno delle celle. L’allarme è scattato quando una densa colonna di fumo ha iniziato a invadere i corridoi del padiglione, scatenando il panico tra i reclusi e il personale in servizio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

