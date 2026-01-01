Incendio-killer a Crans-Montana un' infermiera ai feriti | Tornate domani c' è un caso mai visto

Nella notte di Capodanno, un grave incendio a Crans-Montana ha causato numerosi feriti, trasportati all’ospedale di Sion. Un’infermiera ha invitato i soccorritori a tornare il giorno successivo, evidenziando la gravità della situazione e la presenza di casi complicati. L’incidente ha sconvolto la comunità locale, mentre le autorità indagano sulle cause dell’esplosione avvenuta nel bar della stazione sciistica.

Crans Montana, la fuga dalle fiamme e il caos negli ospedali: «C'era odore di bruciato, ho visto cose che non avrei voluto vedere mai» - È il racconto drammatico di una donna che si trovava nella sala di attesa dell'ospedale di Sion la notte scorsa, quando ... leggo.it

Crans Montana, paura per il coinvolgimento di alcuni italiani. Tajani: “Lo temiamo” - È possibile che ci siano italiani coinvolti nel rogo che nella notte ha devastato un locale notturno a Crans- iltempo.it

