Incendio-killer a Crans-Montana un' infermiera ai feriti | Tornate domani c' è un caso mai visto

Nella notte di Capodanno, un grave incendio a Crans-Montana ha causato numerosi feriti, trasportati all’ospedale di Sion. Un’infermiera ha invitato i soccorritori a tornare il giorno successivo, evidenziando la gravità della situazione e la presenza di casi complicati. L’incidente ha sconvolto la comunità locale, mentre le autorità indagano sulle cause dell’esplosione avvenuta nel bar della stazione sciistica.
Una tragedia immane nella notte di Capodanno. Drammatiche le testimonianze raccolte all’ ospedale di Sion, dove sono stati trasportati molti dei feriti reduci dall'esplosione nel bar della stazione sciistica di Crans-Montana. «Un’infermiera ha chiesto a tutti di andarsene e di tornare il giorno dopo. Ha annunciato l’arrivo di una trentina di vittime», racconta una donna che si trovava nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me
