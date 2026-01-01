Incendio in un' abitazione gravi danni

Da arezzonotizie.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Battifolle si è verificato un incendio in un’abitazione, avvenuto nel primo pomeriggio. I Vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti prontamente con quattro unità e mezzi specializzati per domare le fiamme, che hanno causato danni significativi all’immobile. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di mettere in sicurezza l’area, senza segnalare feriti.

Incendio in un'abitazione questo pomeriggio a Battifolle. Erano le 18 quando i Vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti con 9 operatori e 3 mezzi per spegnere il rogo in un appartamento. Le fiamme hanno interessato una abitazione situata all'interno di un complesso di palazzine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

incendio in un abitazione gravi danni

© Arezzonotizie.it - Incendio in un'abitazione, gravi danni

Leggi anche: Firenzuola, scoppia un incendio nell’abitazione: gravi danni, tetto crollato

Leggi anche: Incendio in abitazione: nessun ferito ma danni ingenti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perugia: incendio in un appartamento. Due donne in ospedale; Incendio in un agriturismo di Villanova de Bellis: gravi danni alla struttura e due famiglie intossicate; Auto va fuori strada e finisce contro una casa: gravi danni; Via D’Alò Alfieri, incendio in un appartamento: ustionato il residente.

incendio abitazione gravi danniFirenzuola, scoppia un incendio nell’abitazione: gravi danni, tetto crollato - Firenze, 20 dicembre 2025 – Un incendio è divampato nella serata di ieri, 19 dicembre, nel comune di Firenzuola in via Visignano. msn.com

incendio abitazione gravi danniVigili del fuoco in azione Attimi di enorme apprensione nella giornata di ieri, Santo Stefano,... - Vigili del fuoco in azione Attimi di enorme apprensione nella giornata di ieri, Santo Stefano, ... msn.com

Incendio al tetto a Firenzuola, abitazione gravemente danneggiata - 10 Vigili del Fuoco dei comandi di Firenze e Bologna, con il supporto dei distaccamenti di Monghidoro, Borgo San ... 055firenze.it

Incendio in un appartamento a Montebello

Video Incendio in un appartamento a Montebello

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.