Incendio in un' abitazione gravi danni

Oggi a Battifolle si è verificato un incendio in un’abitazione, avvenuto nel primo pomeriggio. I Vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti prontamente con quattro unità e mezzi specializzati per domare le fiamme, che hanno causato danni significativi all’immobile. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di mettere in sicurezza l’area, senza segnalare feriti.

Incendio in un'abitazione questo pomeriggio a Battifolle. Erano le 18 quando i Vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti con 9 operatori e 3 mezzi per spegnere il rogo in un appartamento. Le fiamme hanno interessato una abitazione situata all'interno di un complesso di palazzine.

