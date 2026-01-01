Incendio e strage a Crans-Montana ecco come sarebbe iniziato tutto

Un incendio grave ha colpito il bar “Le Constellation” a Crans-Montana, in Svizzera, provocando una tragedia con numerose vittime e feriti. Le cause dell’incendio potrebbero essere legate a una candela di compleanno o a una candela applicata a una bottiglia di champagne. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze di questo tragico incidente avvenuto in una località sciistica.

Potrebbe essere stata una candela di compleanno o una candela scintillante applicata a una bottiglia di champagne la causa dell’ incendio devastante che ha colpito il bar “Le Constellation” nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, trasformando una serata di festa in una tragedia con decine di vittime e oltre cento feriti. Secondo le prime ricostruzioni, quando una donna avrebbe sollevato la bottiglia, la candela avrebbe incendiato il soffitto, permettendo alle fiamme di propagarsi rapidamente all’interno del locale. Panico nel locale affollato, presenti anche minorenni. All’interno del bar, secondo quanto riferito, si trovavano circa 200 persone, tra cui numerosi minorenni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incendio e strage a Crans-Montana, ecco come sarebbe iniziato tutto Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno a Crans-Montana: incendio in un bar causa 40 morti Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Incendio e scoppi alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. Tajani: «Non possiamo escludere vittime italiane»| Live La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; Crans-Montana: strage alla festa di Capodanno; Cosa sappiamo della strage causata da un incendio a Crans-Montana, in Svizzera. Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it

