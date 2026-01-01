Incendio distrugge la Vondelkerk collassa il campanile della chiesa nel cuore di Amsterdam | Non è più recuperabile- Il video

Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato la Vondelkerk, storica chiesa neogotica nel centro di Amsterdam, vicino al Vondelpark. Le fiamme hanno causato ingenti danni, portando al crollo del campanile e rendendo l’edificio irreparabilmente compromesso. L’incidente evidenzia la gravità del rogo e le conseguenze sulla patrimonio storico della città, suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Un incendio nella notte di Capodanno nel cuore di Amsterdam ha devastato la chiesa di Vondelkerk, storico edificio neogotico situato nei pressi del celebre Vondelpark. Le fiamme sono divampate poco prima dell’1 e hanno rapidamente avvolto la torre campanaria. Nel giro di poche ore è crollata completamente. L’agenzia olandese Anp ha riportato che la struttura è stata dichiarata «non più salvabile» dalla Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland. Il problema maggiore, secondo i soccorritori, è stata la cascata di scintille e detriti incandescenti che si è abbattuta su un raggio ampio, minacciando le abitazioni del quartiere densamente popolato. 🔗 Leggi su Open.online

