Incendio a Crans-Montana tra i feriti molti giovani | Cercavano di scappare ma non c' erano vie di fuga

Un incendio è scoppiato al pub Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, causando numerosi feriti, tra cui molti giovani. Le operazioni di soccorso hanno evidenziato come alcuni tentativi di fuga siano stati ostacolati dall'assenza di vie di uscita adeguate. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità valutano le cause e le misure per prevenire simili incidenti in futuro.

Tra le decine di persone rimaste gravemente ferite nell’incendio del pub Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, « sta diventando chiaro che c’è anche un gran numero di pazienti giovani ». A dirlo è stato Philipp Simmen, responsabile operativo degli elicotteri della Rega, la guardia aerea svizzera di soccorso, intervenendo alla televisione svizzera Srf. Otto elicotteri e feriti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

