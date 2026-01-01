Incendio a Crans-Montana tra i feriti molti giovani | Cercavano di scappare ma non c' era vie di fuga
Un incendio nel pub Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato numerosi feriti, molti dei quali giovani. Le autorità riferiscono che tra le persone coinvolte ci sono diversi pazienti in condizioni gravi. L’evento si è verificato in un momento in cui i presenti cercavano di fuggire, senza però trovare vie di uscita. La situazione è ancora sotto controllo e le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
Tra le decine di persone rimaste gravemente ferite nell’incendio del pub Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, « sta diventando chiaro che c’è anche un gran numero di pazienti giovani ». A dirlo è stato Philipp Simmen, responsabile operativo degli elicotteri della Rega, la guardia aerea svizzera di soccorso, intervenendo alla televisione svizzera Srf. Otto elicotteri e feriti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Svizzera, esplode bar durante festa di Capodanno a Crans-Montana: “Ci sono molti morti e feriti”
Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti nel rogo. «Una sola via di fuga. Ricoverati tanti giovani» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie
Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; Svizzera, esplosione in un bar nella stazione sciistica di lusso Crans-Montana. Almeno 40 morti e 100 feriti; Incendio di Crans-Montana, ambasciatore: ci sono 40 italiani di cui non si hanno notizie.
Svizzera, esplosione e incendio in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, esplosione e incendio in bar a Crans- tg24.sky.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it
Esplosione a Crans Montana, la polizia sul luogo dell'incendio - Quaranta morti e 100 feriti: è questo il bilancio provvisorio dell'incendio divampato nel bar Constellation la notte di Capodanno a Crans- ilgiornale.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana, la prima ipotesi: fatale una candelina di compleanno La testimonianza di due giovani francesi coinvolte nell’incendio che ha causato decine di vittime - facebook.com facebook
Strage di Capodanno a Crans-Montana: decine di morti nell’incendio del bar, italiani dispersi. Nello stesso edificio una sinagoga x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.