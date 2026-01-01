Incendio a Crans-Montana tra i feriti molti giovani | Cercavano di scappare ma non c' era vie di fuga

Un incendio nel pub Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato numerosi feriti, molti dei quali giovani. Le autorità riferiscono che tra le persone coinvolte ci sono diversi pazienti in condizioni gravi. L’evento si è verificato in un momento in cui i presenti cercavano di fuggire, senza però trovare vie di uscita. La situazione è ancora sotto controllo e le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Tra le decine di persone rimaste gravemente ferite nell’incendio del pub Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, « sta diventando chiaro che c’è anche un gran numero di pazienti giovani ». A dirlo è stato Philipp Simmen, responsabile operativo degli elicotteri della Rega, la guardia aerea svizzera di soccorso, intervenendo alla televisione svizzera Srf. Otto elicotteri e feriti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

