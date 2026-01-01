Incendio a Capodanno in Svizzera Tajani | Ci sono 16 italiani dispersi Le ipotesi sul rogo | le candele sullo champagne e i petardi

Un incendio a Crans-Montana, in Svizzera, ha coinvolto alcuni italiani, con 16 dispersi segnalati. Le ipotesi sulle cause includono candele accese vicino allo champagne e l’uso di petardi durante i festeggiamenti di Capodanno. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato la situazione, sottolineando la presenza di cittadini italiani coinvolti nel rogo. Le operazioni di ricerca sono in corso per chiarire l’accaduto e rintracciare i dispersi.

"Purtroppo ci sono italiani coinvolti" nel rogo a Crans-Montana. Lo dichiara il ministro degli Esteri Antonio Tajani raggiunto telefonicamente da Rete 4. "Una dozzina di italiani" sono "ricoverati in diversi ospedali", forse quindici, afferma il responsabile della Farnesina.

Svizzera, Tajani: “Identificare le vittime non sarà facile, escluso l’attentato. 12 italiani in vari ospedali, sale il numero dei dispersi” - L'Italia ha messo a disposizione della Svizzera il centro ustioni del Niguarda per la gestione dei tanti feriti nell'incendio di Crans Montana. dire.it

Strage a festa di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera: 40 morti e 100 feriti. Tajani: "Non esclusa presenza di italiani" - Sarebbero almeno quaranta i morti e un centinaio i feriti in un'esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di ... notizie.tiscali.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana, la prima ipotesi: fatale una candelina di compleanno La testimonianza di due giovani francesi coinvolte nell’incendio che ha causato decine di vittime - facebook.com facebook

#CransMontana, strage di Capodanno. Incendio ed esplosioni nel locale dove si stava festeggiando. Dall'ambasciatore italiano non ci sono indicazioni di italiani tra le vittime: l'origine - dice - forse in un petardo sparato sul controsoffitto. Rino Pellino #GR1 x.com

