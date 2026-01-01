Incendio a Capodanno distrugge la chiesa Vondelkerk di Amsterdam | Non può essere salvata

Un incendio divampato dal campanile ha causato la completa distruzione della chiesa Vondelkerk di Amsterdam durante la notte di Capodanno. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza, che hanno evacuato le abitazioni vicine per sicurezza. Le autorità hanno dichiarato che l’edificio non può essere salvato. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

La chiesa Vondelkerk di Amsterdam è stata distrutta da un incendio partito dal campanile. Evacuate decine di famiglie dalle abitazioni circostanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Disastro di Capodanno ad Amsterdam, va a fuoco la chiesa Vondelkerk: "Non può più essere salvata" Leggi anche: Olanda: incendio distrugge la chiesa di Vondelkerk nel centro di Amsterdam. Crolla il campanile Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Amsterdam, maxi-incendio nella notte distrugge la chiesa di Vondelkerk. Crolla la torre; Incendio distrugge la Vondelkerk, collassa il campanile della chiesa nel cuore di Amsterdam: «Non è più recuperabile»- Il video; Olanda | incendio distrugge la chiesa di Vondelkerk nel centro di Amsterdam Crolla il campanile; Olanda: incendio distrugge la chiesa di Vondelkerk nel centro di Amsterdam. Crolla il campanile. Rogo nella notte di Capodanno, distrutta la chiesa Vondelkerk di Amsterdam - Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, edificio monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark. msn.com

Amsterdam, un incendio distrugge la chiesa di Voldenkerk: crollato il campanile - L'edificio cattolico, costruito in stile neogotico, risale al 1872. avvenire.it

Incendio distrugge la Vondelkerk, collassa il campanile della chiesa nel cuore di Amsterdam: «Non è più recuperabile»- Il video - I vigili del fuoco hanno evacuato la zona vicino al famoso Vondelpark perché quel che resta dell'edificio può ancora crollare. open.online

L'incendio è scoppiato durante la festa di Capodanno. Nel locale, secondo la polizia, al momento del dramma c'erano almeno 100 persone. x.com

Potrebbe essere l'esplosione dei botti di Capodanno la causa di un incendio divampato nella notte a Napoli, nel quartiere Arenella. Fiamme su un terrazzo, nessun ferito - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.