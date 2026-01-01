Inaki Williams Critica la Scelta dell’Arabia per la Supercoppa di Spagna | ‘Sembra di Giocare in Trasferta’

Inaki Williams ha espresso alcune perplessità sulla decisione di disputare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. Il giocatore ha sottolineato come il viaggio e l’ambiente esterno possano influire sulla percezione dell’evento, che si svolge lontano dal tradizionale contesto nazionale. Questa scelta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le diverse opinioni sulla location e sulle implicazioni sportive di questa decisione.

Un viaggio lungo, luci abbaglianti, cori che non ti appartengono. La Supercoppa di Spagna è lontana da casa e qualcuno in campo lo sente sulla pelle. Quando il fischio d’inizio risuona a Riad, la distanza non è solo geografica: è culturale, emotiva, competitiva. La Supercoppa di Spagna è cambiata. Oggi si gioca in quattro, a gennaio, lontano dai campi dove nascono le rivalità. Da alcuni anni il torneo si disputa in Arabia Saudita, dentro un accordo pluriennale fra la RFEF e i partner locali. La federazione ha confermato l’estensione fino al 2029; le cifre esatte non sono pubbliche. La stampa parla di ricavi importanti per ogni edizione, ma non c’è un dato ufficiale verificabile. 🔗 Leggi su Serieanews.com

