In via Montepellegrino il 2026 inizia tra i rifiuti

A Palermo, via Montepellegrino nel 2026 si presenta con rifiuti abbandonati e sequestri domestici. Nonostante le campagne di sensibilizzazione e gli sforzi pubblici, persistono scarse pratiche di differenziazione e una diffusa mancanza di attenzione alla gestione corretta dei rifiuti. Questa situazione evidenzia le difficoltà di coinvolgere la cittadinanza in comportamenti più responsabili, rendendo complesso il percorso verso un sistema di raccolta più efficiente e sostenibile.

Sequestrati in casa dalla propria munnizza. Ci si lamenta che il palermitano medio sia pigro a differenziare si fanno campagne di sensibilizzazione spendendo soldini pubblici per conferire una corretta differenziata per poi scoprire che coloro che ti sensibilizzano usano il menefreghismo e la.

