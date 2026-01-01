In libreria Acqualagna il nuovo libro di Emanuele Upini

In libreria ad Acqualagna è disponibile il nuovo libro di Emanuele Upini. Conosciuto anche per il suo ruolo di commesso nella provincia, Upini propone una narrazione che invita alla riflessione. Un’opera che si inserisce nel panorama letterario locale, offrendo uno sguardo autentico e approfondito. La pubblicazione rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi alla sua voce, tra narrazione e quotidianità.

È uscito in questi giorni il nuovo libro di Emanuele Upini, personaggio noto in provincia grazie anche al suo lavoro di commesso.Da anni, nel tempo libero, Emanuele si dedica ad attività culturali occupandosi di letteratura e di fumetto. "Acqualagna" è il romanzo edito da Letizia Editore, uscito.

