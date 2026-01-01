In Bulgaria l’adesione all' Euro divide il popolo | in molti avrebbero tenuto il lev

In Bulgaria, l’ingresso nell’eurozona ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre il Paese diventa ufficialmente il 21° membro dell’area euro, circa la metà della popolazione preferirebbe mantenere il lev, preoccupata per eventuali aumenti dei prezzi e per l’impatto sull’economia locale. Questa transizione rappresenta un passo importante, ma anche una sfida sociale e culturale per il Paese.

