In Bulgaria l’adesione all' Euro divide il popolo | in molti avrebbero tenuto il lev
In Bulgaria, l’ingresso nell’eurozona ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre il Paese diventa ufficialmente il 21° membro dell’area euro, circa la metà della popolazione preferirebbe mantenere il lev, preoccupata per eventuali aumenti dei prezzi e per l’impatto sull’economia locale. Questa transizione rappresenta un passo importante, ma anche una sfida sociale e culturale per il Paese.
Oggi la Bulgaria entra ufficialmente nell’euro, diventando il 21° Paese della zona euro. Nonostante i vantaggi economici e l’integrazione nell’Eurosistema, circa la metà della popolazione rimane scettica, legata al lev e preoccupata per possibili aumenti dei prezzi. Tra le incertezze politiche e la propaganda filorussa, l’adozione della moneta unica avviene in un Paese ancora instabile e diviso sull’Europa. 🔗 Leggi su Laverita.info
