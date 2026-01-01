In Bulgaria l’adesione all' Euro divide il popolo | in molti avrebbero tenuto il lev

In Bulgaria, l’ingresso nell’eurozona ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre il Paese diventa ufficialmente il 21° membro dell’area euro, circa la metà della popolazione preferirebbe mantenere il lev, preoccupata per eventuali aumenti dei prezzi e per l’impatto sull’economia locale. Questa transizione rappresenta un passo importante, ma anche una sfida sociale e culturale per il Paese.

Oggi la Bulgaria entra ufficialmente nell’euro, diventando il 21° Paese della zona euro. Nonostante i vantaggi economici e l’integrazione nell’Eurosistema, circa la metà della popolazione rimane scettica, legata al lev e preoccupata per possibili aumenti dei prezzi. Tra le incertezze politiche e la propaganda filorussa, l’adozione della moneta unica avviene in un Paese ancora instabile e diviso sull’Europa. 🔗 Leggi su Laverita.info

Bulgaria, adozione euro divide l'opinione pubblica, Radev: "Promuove un sentimento anti-euro" - Le istituzioni dell'Ue hanno dato il via libera all'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona il prossimo gennaio, ma i cittadini hanno opinioni discordanti. it.euronews.com

Bulgaria divisa sull’euro. Le parole di Lagarde su inflazione e sovranità - Il 1° gennaio 2026 il Paese introdurrà, infatti, ufficialmente la valuta unica. msn.com

Bulgaria, proteste contro l'entrata nell'euro: la destra nazionalista vuole tenere la moneta attuale, il lev - Il nuovo governo bulgaro, formato il mese scorso, ha fatto dell'adesione alla zona euro una priorità fondamentale. it.euronews.com

