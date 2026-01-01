In Antartide vive solo un insetto e anche lui ora sta mangiando microplastiche
In Antartide, l’unico insetto presente, Belgica antarctica, sta assumendo microplastiche attraverso il suo habitat. Questo ritrovamento evidenzia come le microplastiche abbiano raggiunto anche le regioni più remote del pianeta, coinvolgendo specie che non possono allontanarsi dall’ambiente in cui vivono. La presenza di microplastiche nell’unico insetto antartico solleva nuove preoccupazioni sull’estensione della contaminazione da plastica e i suoi effetti sugli ecosistemi più isolati.
Le microplastiche hanno raggiunto l'Antartide: trovate per la prima volta nell'unico insetto del continente, Belgica antarctica, un moscerino grande come un chicco di riso e che non può volare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’invasione delle microplastiche, frammenti trovati all’interno dell’unico insetto autoctono dell’Antartide
Leggi anche: “Sta con lui ora”. Lo scoop fuori da Uomini e Donne, chi è lui
In Antartide vive solo un insetto e anche lui ora sta mangiando microplastiche - Le microplastiche hanno raggiunto l'Antartide: trovate per la prima volta nell'unico insetto del continente, Belgica antarctica, un moscerino grande come ... fanpage.it
Questo è l’unico insetto autoctono dell’Antartide ed è imbottito di microplastiche - Le microplastiche invadono anche l'Antartide: trovate nell’unico insetto autoctono, un segnale che riguarda tutti. greenme.it
Persino l’Antartide a rischio: microplastiche nell’unico insetto locale - Nemmeno l’Antartide può dirsi davvero al riparo dall’impatto di noi esseri umani sul pianeta. tecnoandroid.it
Vive tra i ghiacci dell’Antartide, è elusiva e quasi sconosciuta. Ora la foca di Ross è stata finalmente fotografata sott’acqua. Un incontro rarissimo che apre uno squarcio su un mondo ancora misterioso: https://kodmi.it/UQRtx - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.