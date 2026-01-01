In Antartide vive solo un insetto e anche lui ora sta mangiando microplastiche

In Antartide, l’unico insetto presente, Belgica antarctica, sta assumendo microplastiche attraverso il suo habitat. Questo ritrovamento evidenzia come le microplastiche abbiano raggiunto anche le regioni più remote del pianeta, coinvolgendo specie che non possono allontanarsi dall’ambiente in cui vivono. La presenza di microplastiche nell’unico insetto antartico solleva nuove preoccupazioni sull’estensione della contaminazione da plastica e i suoi effetti sugli ecosistemi più isolati.

Questo è l’unico insetto autoctono dell’Antartide ed è imbottito di microplastiche - Le microplastiche invadono anche l'Antartide: trovate nell’unico insetto autoctono, un segnale che riguarda tutti. greenme.it

Persino l’Antartide a rischio: microplastiche nell’unico insetto locale - Nemmeno l’Antartide può dirsi davvero al riparo dall’impatto di noi esseri umani sul pianeta. tecnoandroid.it

