In Antartide vive solo un insetto e anche lui ora sta mangiando microplastiche

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Antartide, l’unico insetto presente, Belgica antarctica, sta assumendo microplastiche attraverso il suo habitat. Questo ritrovamento evidenzia come le microplastiche abbiano raggiunto anche le regioni più remote del pianeta, coinvolgendo specie che non possono allontanarsi dall’ambiente in cui vivono. La presenza di microplastiche nell’unico insetto antartico solleva nuove preoccupazioni sull’estensione della contaminazione da plastica e i suoi effetti sugli ecosistemi più isolati.

Le microplastiche hanno raggiunto l'Antartide: trovate per la prima volta nell'unico insetto del continente, Belgica antarctica, un moscerino grande come un chicco di riso e che non può volare. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’invasione delle microplastiche, frammenti trovati all’interno dell’unico insetto autoctono dell’Antartide

Leggi anche: “Sta con lui ora”. Lo scoop fuori da Uomini e Donne, chi è lui

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

antartide vive insetto staIn Antartide vive solo un insetto e anche lui ora sta mangiando microplastiche - Le microplastiche hanno raggiunto l'Antartide: trovate per la prima volta nell'unico insetto del continente, Belgica antarctica, un moscerino grande come ... fanpage.it

Questo è l’unico insetto autoctono dell’Antartide ed è imbottito di microplastiche - Le microplastiche invadono anche l'Antartide: trovate nell’unico insetto autoctono, un segnale che riguarda tutti. greenme.it

Persino l’Antartide a rischio: microplastiche nell’unico insetto locale - Nemmeno l’Antartide può dirsi davvero al riparo dall’impatto di noi esseri umani sul pianeta. tecnoandroid.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.