Il tradizionale tuffo di Capodanno a Viareggio ha registrato un nuovo record di partecipanti, con 769 persone presenti nonostante le temperature di circa 7 gradi. Tra i partecipanti figura anche il generale Vannacci. In un contesto di grande affluenza, si conferma l’appuntamento annuale che unisce spirito di festa e tradizione, senza particolare attenzione alle dichiarazioni politiche del momento.

Viareggio, 1 gennaio 2026 – Batte il record di partecipanti il consueto tuffo in mare di Capodanno a Viareggio, a cui hanno partecipato oggi 769 persone, nonostante la temperatura rigida di 7 gradi. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Croce Verde. Il tuffo di capodanno 2026 a Viareggio A Capodanno 2025 c'erano stati 714 partecipanti. L'iniziativa è stata realizzata dalla spiaggia davanti a piazza Mazzini e tra chi ha partecipato anche l’europarlamentare Roberto Vannacci, che abita proprio a Viareggio. L'evento ha il patrocinio del Comune ed unisce sport, solidarietà e promozione per la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

