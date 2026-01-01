Il tradizionale tuffo del presidente Giani in Arno apre il 2026 VIDEO
Il tradizionale tuffo in Arno ha aperto la prima mattina del 2026 del presidente Giani, che dalla sede della Società Canottieri ha inviato i suoi auguri a tutti i toscani.“L’auspicio per l’anno che inizia oggi – ha dichiarato Giani – è che la Toscana prosegua il suo cammino verso un futuro dove i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
