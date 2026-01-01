Il testamento di Giorgio Armani il terzo uomo più ricco d' Italia | chi ha ereditato il marchio e i miliardi

Il testamento di Giorgio Armani, terzo uomo più ricco d’Italia, ha attirato grande attenzione. Chi ha ereditato il marchio e la fortuna dell’imprenditore? In questo articolo, analizziamo i dettagli della sua successione e i risultati dell’eredità. Per oggi, offriamo gratuitamente alcuni Dossier scelti dai nostri lettori, tra cui questo servizio di Cesare Treccarichi, uno dei più consultati nel 2025.

Giorgio Armani, il testamento: vendita 15% del gruppo entro 18 mesi. «Cessione a Lvmh, Essilorluxottica o L'Oréal» - Dopo la vendita a un gruppo della moda e del lusso del 15% del capitale di Armani Spa, Giorgio Armani impone nel testamento, «a decorrere dal terzo anno ed entro il quinto anno dalla data di apertura ... ilmessaggero.it A chi e quando verrà venduta l'azienda di Giorgio Armani: la decisione dello stilista nel testamento - Con l'apertura del testamento di Giorgio Armani, è stata sciolta una delle domande più grandi sorte con la morte dello stilista, avvenuta il 4 settembre all'età di 91: quella sul futuro della sua ... fanpage.it Armani, tre scenari per il risiko della moda. Ma la scelta è un fatto di famiglia - Il testamento di Giorgio Armani è stato pubblicato e si è levato il velo su quello che non è un epilogo, ma l'inizio di un nuovo atto nel ... quotidiano.net

