Il Tar boccia il taglio alle ore di sostegno per un alunno | Il bilancio non può limitare i diritti del disabile

Il Tar di Salerno ha annullato il taglio alle ore di sostegno per uno studente con disabilità grave, affermando che il diritto allo studio non può essere limitato da considerazioni di tipo contabile. La decisione sottolinea come le esigenze educative e i diritti degli alunni con disabilità debbano prevalere rispetto a logiche di risparmio, garantendo un percorso scolastico adeguato e rispettoso delle normative vigenti.

