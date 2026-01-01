Il Tar boccia il taglio alle ore di sostegno per un alunno | Il bilancio non può limitare i diritti del disabile
Il Tar di Salerno ha annullato il taglio alle ore di sostegno per uno studente con disabilità grave, affermando che il diritto allo studio non può essere limitato da considerazioni di tipo contabile. La decisione sottolinea come le esigenze educative e i diritti degli alunni con disabilità debbano prevalere rispetto a logiche di risparmio, garantendo un percorso scolastico adeguato e rispettoso delle normative vigenti.
Il diritto allo studio non può essere compresso da logiche contabili. È questo il principio ribadito dalla Prima Sezione del Tar di Salerno, che ha annullato il provvedimento con cui una scuola media della provincia di salerno aveva assegnato a uno studente con disabilità grave un numero di ore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
