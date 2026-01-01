Il rogo di Crans-Montana innescato da una candela Ci sono 16 ragazzi italiani dispersi e 15 feriti
Un incendio a Crans-Montana, causato da una candela posizionata su bottiglie di champagne, ha provocato un grave incendio durante la notte di Capodanno. Le fiamme hanno causato 47 vittime e 15 feriti, mentre 16 giovani italiani risultano dispersi. L’incidente evidenzia i rischi legati a pratiche festive imprudenti, sottolineando l’importanza di misure di sicurezza in contesti pubblici e ricreativi.
Le fiamme che hanno devastato il bar di Crans-Montana in Svizzera, nella notte di Capodanno provocando 47 morti e 115 feriti (per la maggior parte giovani turisti stranieri) sarebbero partite da candeline accese su bottiglie di champagne, che hanno appiccato il fuoco al soffitto in legno. «Una delle candeline è stata avvicinata troppo al soffitto, che ha preso fuoco. Nel giro di poche decine di secondi tutto il soffitto era in fiamme. Era tutto in legno». Lo hanno raccontato due ragazze francesi alla tv all-news Bfm. Testimonianze convergenti arrivano anche dal sito svizzero Blick: «Per servire le bottiglie di champagne, le cameriere si mettevano sulle spalle del personale con queste candeline. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
