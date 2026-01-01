Il rave illegale dei centri sociali | ecco il video esclusivo

Ecco il video esclusivo dell’occupazione avvenuta a Bologna nella notte di Capodanno. L’evento si è svolto in un ex caserma militare di proprietà del demanio, situata in zona Savena, a circa 20 minuti dal centro. Oltre 4.000 persone, provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero, hanno partecipato alla manifestazione. Di seguito i dettagli dell’occupazione e le immagini dell’evento.

Si tratta di un ex caserma militare di proprietà del demanio sita in zona Savena, a circa 20 minuti dal centro in cui sono arrivate oltre 4000 persone da varie parti d'Italia ma anche dall'estero. Insomma, i veri fan dei rave party hanno scelto quella location proprio con l'intento di radunarsi a suon di musica, caos e alcool. Sono entrati da Viale Felsina centinaia di persone con diversi camper, centinaia di tende e il necessario tra cibo e superalcolici per fare un rave. "Stanno bruciando tutto quello che trovano per potersi scaldare e l'aria è diventata irrespirabile", ci dice Maurizio, un residente della zona.

