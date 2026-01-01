Il rapporto della Cia chiarisce che i droni utilizzati nell’attacco nel nord della Russia non avevano come obiettivo la residenza di Vladimir Putin. La versione ufficiale smentisce le ipotesi di una mossa diretta contro il presidente, offrendo una prospettiva più precisa sull’incidente. Questo chiarimento contribuisce a meglio comprendere le dinamiche dell’ultimo episodio, mantenendo un tono neutro e informativo.

L’Ucraina non stava prendendo di mira un’abitazione usata dal presidente Vladimir Putin, nel recente attacco con droni nel nord della Russia. Questo è il responso dell’analisi della Cia sull presunto raid di Kiev, che così ha sconfessato le affermazioni del leader russo al presidente Donald Trump in una telefonata di lunedì. L’inquilino della Casa Bianca è stato informato sui fatti dal direttore della Cia John Ratcliffe. Il rapporto della Cia: l’Ucraina non ha mai attaccato la casa di Putin nel nord della Russia. La Russia aveva affermato pubblicamente che l’Ucraina avrebbe tentato di colpire la casa di Putin e Trump aveva dichiarato ai giornalisti che il suo omologo glielo aveva riferito telefonicamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

