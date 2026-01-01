Il primo nato del 2026 nell' Agrigentino è Damiano | il parto all' ospedale di Canicattì
Alle 4,20 del 1 gennaio 2026, all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì è nato Damiano, il primo bambino dell'Agrigentino nel nuovo anno. Un evento che segna l'inizio del 2026 nella provincia, portando con sé un senso di speranza e continuità. La nascita di Damiano rappresenta un momento di gioia e di attenzione per tutta la comunità locale.
È all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì che - alle 4,20 - c'è stato il primo nato dell'Agrigentino. Al piccolo è stato dato il nome di Damiano. I genitori, Eleonora Ragaccio e Fortunato D'Amico, sono di Canicattì. Puerpera e neonato sono in perfetta salute. Ed è stata festa grande al reparto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
