Il primo nato a mezzanotte e un minuto ha vinto proprio lui! Come si chiama

Alle 00:01 del 1° gennaio 2026, a Milano è nato Filippo, il primo bambino del nuovo anno nella città. Con questa nascita, Milano ha accolto il primo nato ufficiale del 2026, segnando simbolicamente l’inizio di un nuovo ciclo. La nascita di Filippo rappresenta un momento di speranza e continuità per la comunità milanese.

Milano ha inaugurato il 2026 con un fiocco azzurro. Allo scoccare della mezzanotte, quando il nuovo anno era iniziato da appena un minuto, è nato Filippo, diventando ufficialmente il primo bambino del 2026 a Milano. Un primato simbolico che, come ogni anno, affida alle sale parto il primo racconto della città che cambia data sul calendario. Il piccolo è venuto alla luce alle 00.01 all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi. Pesa 2.780 grammi e le sue condizioni, così come quelle della madre, sono buone. Un parto che ha segnato l’inizio dell’anno nuovo in uno dei principali punti di riferimento milanesi per l’assistenza alla nascita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

In Puglia un parto spontaneo un minuto dopo la mezzanotte. È il primo nato del 2026 - Così è nato Gabriele all'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie (in foto). msn.com