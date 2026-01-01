Il primo gennaio è il giorno peggiore per cambiare vita | cosa dice la scienza

Il primo gennaio è spesso considerato il momento ideale per iniziare nuove abitudini, ma la scienza suggerisce il contrario. Tra fattori biologici e psicologici, gli studi indicano che gennaio potrebbe non essere il periodo più favorevole per cambiare vita. Spesso, aspettare la primavera può favorire un percorso più efficace e duraturo. In questo articolo, esploreremo le ragioni scientifiche dietro questa tendenza e i motivi per cui potrebbe essere meglio rimandare.

