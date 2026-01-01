Il più bel sorriso del nuovo anno ha il volto di Claudio | è il primo nato del 2026 a Foggia
A Foggia, alle 00:04 del 1° gennaio 2026, è nato Claudio, il primo bambino dell’anno in città. Nato nel reparto di Ginecologia e Ostetricia diretto dal professor Luigi Nappi, rappresenta un momento di speranza e rinnovamento per la comunità. Questa nascita segna l’inizio di un nuovo anno, portando con sé emozioni semplici e significative per la famiglia e l’intera città.
