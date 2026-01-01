Il Partito Radicale in visita ai Casetti | Anno di sovraffollamento intollerabile nella casa circondariale di Rimini
Il Partito Radicale ha visitato la casa circondariale di Rimini, evidenziando un anno di sovraffollamento insostenibile. I dati, seppur numerici, riflettono le condizioni di vita e le sfide affrontate dai detenuti. Un’analisi che invita a riflettere sulla situazione carceraria locale, sottolineando la necessità di interventi concreti per migliorare le condizioni e garantire diritti fondamentali.
“I numeri sono freddi ma possono dirci molto delle situazioni e del loro stato, delle persone che rappresentano. Nella Casa Circondariale i numeri del sovraffollamento descrivono una situazione grave”. Così Ivan Innocenti (Partito Radicale) dopo la visita dello scorso 31 dicembre al carcere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
