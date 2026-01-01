Il Partito Radicale in visita ai Casetti | Anno di sovraffollamento intollerabile nella casa circondariale di Rimini

Il Partito Radicale ha visitato la casa circondariale di Rimini, evidenziando un anno di sovraffollamento insostenibile. I dati, seppur numerici, riflettono le condizioni di vita e le sfide affrontate dai detenuti. Un’analisi che invita a riflettere sulla situazione carceraria locale, sottolineando la necessità di interventi concreti per migliorare le condizioni e garantire diritti fondamentali.

«Il Partito Radicale è riuscito a raccogliere oltre 50 mila firme necessarie per presentare in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare Zuncheddu e altri, per dare un sostegno immediato alle vittime di errori giudiziari. Grazie a tutti coloro che in quest - facebook.com facebook

