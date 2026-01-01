Il Nuovo Teatro Sanità presenta Il mio Natale La città che ascolta in scena alla Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli

Il Nuovo Teatro Sanità presenta “Il mio Natale. La città che ascolta”, uno spettacolo che si svolgerà domenica 4 gennaio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli. Un’occasione per vivere un momento di riflessione e condivisione, attraverso una rappresentazione che invita a riscoprire il valore dell’ascolto e della comunità. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio di teatro e solidarietà.

