Il Nuovo Teatro Sanità presenta Il mio Natale La città che ascolta in scena alla Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli

Da napolitoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nuovo Teatro Sanità presenta “Il mio Natale. La città che ascolta”, uno spettacolo che si svolgerà domenica 4 gennaio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli. Un’occasione per vivere un momento di riflessione e condivisione, attraverso una rappresentazione che invita a riscoprire il valore dell’ascolto e della comunità. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio di teatro e solidarietà.

Domenica 4 gennaio alle ore 18:00, presso la Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli, si terrà lo spettacolo teatrale “Il mio Natale. La città che ascolta”, esito finale di un progetto di scrittura creativa promosso dal Nuovo Teatro Sanità, nell'ambito della rassegna “Altri Natali” promossa dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

