Il Nuovo Teatro Sanità presenta Il mio Natale La città che ascolta in scena alla Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli
Il Nuovo Teatro Sanità presenta “Il mio Natale. La città che ascolta”, uno spettacolo che si svolgerà domenica 4 gennaio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli. Un’occasione per vivere un momento di riflessione e condivisione, attraverso una rappresentazione che invita a riscoprire il valore dell’ascolto e della comunità. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio di teatro e solidarietà.
Domenica 4 gennaio alle ore 18:00, presso la Biblioteca Grazia Deledda di Ponticelli, si terrà lo spettacolo teatrale “Il mio Natale. La città che ascolta”, esito finale di un progetto di scrittura creativa promosso dal Nuovo Teatro Sanità, nell'ambito della rassegna “Altri Natali” promossa dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il nuovo anno si apre all’ascolto. Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 18, il Nuovo Teatro Verdi di #Brindisi ospita il tradizionale concerto per il nuovo anno: "Capodanno a Vienna", con Diego Trivellini e la sua fisar - facebook.com facebook
Inaugurato il nuovo teatro comunale di Favara dedicato allo scrittore Antonio Russello.L’iniziativa, promossa dal Comune di Favara con il contributo del Libero consorzio di Agrigento.opo l'inaugurazione è stata portata in scena l’opera dello scrittore, il “Raccon x.com
